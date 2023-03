Marzo 1, 2023

Aspen, 1 mar. – (Adnkronos) – A causa di lavori per la sistemazione della pista di Aspen, la giuria Fis e il comitato organizzatore locale hanno deciso di cancellare la prima prova della discesa maschile in programma per questa sera alle 19. Ai tecnici e agli skimen sarà consentita solo un’ispezione sulla pista, nella giornata odierna.