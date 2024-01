Sci: Cdm, Feller vince lo slalom di Wengen

Gennaio 14, 2024

Wengen, 14 gen. – (Adnkronos) – L’austriaco Manuel Feller risale due posizioni nella seconda manche e vince lo slalom di Wengen con il tempo di 1’50″28, 10 centesimi meglio del leader di metà gara Atle Lie McGrath e 21 in meno rispetto all’altro norvegese Henrik Kristoffersen, che torna sul podio. Scendono gli italiani di punta nella seconda frazione: Alex Vinatzer commette un grosso errore sull’ultimo dosso e perde oltre due secondi terminando al 26° posto, davanti a Stefano Gross. Tommaso Sala non riesce ad esprimere nella seconda manche la stessa fluidità mostrata nella prima che lo aveva proiettato al quinto posto della classifica. L’azzurro chiude 17°, con 2″01 di svantaggio ed è il primo degli italiani. Quindi c’è Tobias Kastlunger, che recupera due piazze rispetto alla prima e chiude in 24/a posizione.

Feller fa un bel balzo nella classifica di specialità che guida con 345 punti, davanti a McGrath a quota 192 e a Schwarz a 180. Sala è il migliore italiano al 19° posto con 50 punti. Nulla cambia nella overall, con lo svizzero Odermatt nettamente primo con 1016 punti. Primo italiano è Dominik Paris, nono a 279 punti.