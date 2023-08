Sci: Cdm, Fis dà l’ok per le gare a Zermatt e Breuil-Cervinia

Agosto 24, 2023

Cervinia, 24 ago. – (Adnkronos) – Mancano esattamente 80 giorni all’evento “Matterhorn Cervino Speed Opening”. I preparativi per le discese maschili di Coppa del Mondo dell’11 e 12 novembre e per le discese femminili del 18 e 19 novembre sono in pieno svolgimento. Giovedì 24 agosto si è svolta l’ispezione congiunta dei rappresentanti della FIS e dei responsabili di “Matterhorn Cervino Speed Opening”. La Federazione Internazionale ha stilato un rapporto positivo agli organizzatori: Zermatt e Breuil-Cervinia sono pronte. All’ispezione, oltre a FIS e organizzatori hanno partecipato anche i rappresentanti delle due Federazioni nazionali (Swiss Ski e Fisi) e gli uomini della produzione televisiva di SRG. Tutti hanno potuto constatare i progressi fatti dalle due località che si preparano a ospitare le gare maschili (11/12 novembre) e quelle femminili (18/19 novembre).

I due direttori di gara Fis, Markus Waldner per gli uomini e Peter Gerdol per le donne, hanno avuto un’impressione positiva: “Il comitato organizzatore locale è in regola con i lavori di preparazione. Rispetto alle gare programmate lo scorso autunno, sono state apportate significative migliorie sia sulla Gran Becca che nell’area organizzativa. Siamo ottimisti sullo svolgimento, a novembre, delle prime gare di Coppa del Mondo sul Cervino”.

“Grazie alla collaborazione di due Paesi, stiamo organizzando un evento che non può essere paragonato a nessun’altra gara di Coppa del Mondo di sci in termini di complessità gestionale -ha detto Franz Julen, presidente del comitato organizzatore-. Il feedback positivo della Fis ci dimostra che siamo sulla giusta strada. A novembre saremo pronti ad accogliere i circuiti di Coppa del Mondo a Zermatt e Breuil-Cervinia».