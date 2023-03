Sci: Cdm freestyle, Deromedis 5° a Veysonnaz

Marzo 12, 2023

Veysonnaz, 12 mar. -(Adnkronos) – Simone Deromedis ha chiuso al quinto posto nella gara maschile di Coppa del mondo a Veysonnaz, in Svizzera. Il 22enne trentino, fresco campione iridato della disciplina a Bakuriani, dopo esser agilmente arrivato in semifinale non è riuscito a qualificarsi alla Big Final, vincendo però agilmente la finalina, dove figurava anche l’altro azzurro Dominik Zuech, ottavo e autore di un’ottima prestazione. Il 27enne altoatesino, infatti, ha dato battaglia sin dalle primissime fasi della competizione, confermando tutti i grandi progressi mostrati nel corso della stagione, in cui aveva partecipato per la prima volta ad una Big Final nella tappa francese di Val Thorens. La vittoria è stata appannaggio dello svedese David Mobaerg, dopo una finale in rimonta in cui è riuscito a superare solo negli ultimi metri il giapponese Ryo Sugai ed il canadese Reece Howden, rispettivamente al secondo e terzo posto. Si erano fermati agli ottavi di finale Federico Tomasoni e Yanick Gunsch, così come Edoardo Zorzi. Fuori ai sedicesimi Davide Cazzaniga.

In classifica generale, a due gare dal termine, Howden conduce per 596 a 539 su Mobaerg, terzo il tedesco Florian Willmsmann a 378; Deromedis è 16esimo a quota 212. Nella gara femminile – a cui non ha preso parte la già campionessa Sandra Naeslund, a causa di una caduta nei training -, è stata vinta da Fanny Smith. La padrona di casa elvetica è tornata alla vittoria in Coppa del mondo, a due anni distanza dall’ultima volta a Sunny Valley, in Russia, raggiungendo davanti al suo pubblico anche la trentesima vittoria individuale in carriera sul massimo circuito. Hanno completato il podio la francese Jade Grillet Aubert e la canadese Tiana Gairns. In casa Italia si era dovuta arrendere ai quarti di finale Jole Galli, out agli ottavi Lucrezia Fantelli. In classifica alle spalle di Naeslund, che come già detto ha già vinto la Coppa forte dei sui 900 punti in 9 gare, Smith supera Thompson con 541 punti contro i 524 della canadese; Jole Galli è settima con 334 punti. Appuntamento dal 16 al 18 marzo con le finali a Craigleith, in Canada.