Sci: Cdm, Mikaela Shiffrin vince il gigante di Lienz davanti a Federica Brignone**

Dicembre 28, 2023

Lienz, 28 dic. – (Adnkronos) – Mikaela Shiffrin vince il gigante di Lienz e conquista il successo numero 92 in Coppa del mondo. La statunitense completa le due manche con il tempo di 2’05″98 precedendo l’azzurra Federica Brignone (2’06″36) e la svedese Sara Hector (2’06″43). Shiffrin rafforza la sua leadership nella classifica generale di Coppa del mondo dove guida con 800 punti, 163 di vantaggio su Brignone. La valdostana passa invece in testa alla classifica di specialità del gigante con 400 punti, 35 in più della svizzera Lara Gut-Behrami, oggi solo sesta, e 80 in più della Shiffrin. Ottavo posto per Sofia Goggia (2’07″38). A punti anche Roberta Melesi (2’08″32) 17esima, Elisa Platino e Asja Zenere (2’08″99) 25esime a pari meriti e Lara Dalla Mea (2’09″40) 29esima.