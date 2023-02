Sci: Cdm, Noel al comando dello slalom di Palisades Tahoe dopo la prima manche

Febbraio 26, 2023

Palisades Tahoe, 26 feb. -(Adnkronos) – Clement Noel è al comando della prima manche dello slalom di Palisades Tahoe, gara funestata da neve e vento. Il tempo del francese è 52″19, per soli 7 centesimi meglio dello svizzero Daniel Yule, e per 11 davanti a Linus Strasser. Ma tutti i migliori sono vicinissimi, se si pensa che i primi 16 sono racchiusi in 1 secondo e 10 centesimi.

Il migliore degli azzurri è Tommaso Sala, 11° a 52 centesimi da Noel. Poi Stefano Gross 16° a 1″09, seguito da Alex Vinatzer 17° a 1″10. Fra i migliori ancora bene il norvegese Timon Haugan e il greco AJ Ginnis, quarti a 19 centesimi dal leader, lo svizzero Loic Meillard, sesto a 21 centesimi, quindi l’altro norvegese Henrik Kristoffersen a 24 centesimi dal leader. Fuori dai trenta gli altri azzurri Simon Maurberger a 2″84 e Tobias Kastlunger a 2″83.

E’ ancora tutto da giocare in questo ultimo slalom prima delle finali, che quindi determinerà i migliori 25 della classifica, che prenderanno parte alla gara di Soldeu. Al momento, l’Italia ha tre atleti qualificati: Sala, Vinatzer e Gross, che dovranno combattere per rimanere nel lotto.