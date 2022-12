Sci: Cdm, nove azzurre a St. Moritz, Goggia difende la leadership in discesa

Dicembre 13, 2022

St. Moritz, 13 dic. – (Adnkronos) – La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a St. Moritz, in Svizzera. Venerdì 16 e sabato 17 due discese, domenica 18 dicembre un supergigante: questo il programma delle gare per le quali sono state convocate nove azzurre. Sofia Goggia difenderà il pettorale rosso di leader della discesa, insieme a lei saranno presenti Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

La pista svizzera è tradizionalmente favorevole all’Italia, che vanta cinque successi nella storia. Federica Brignone ed Elena Curtoni misero a segno una bella doppietta nel secondo supergigante dello scorso anno, mentre Sofia Goggia fu seconda nel primo supergigante. Le stesse Goggia e Brignone fecero doppietta in supergigante nel 2019, mentre Curtoni raggiunse il terzo posto nella discesa del 2016. Negli anni precedenti Nadia Fanchini si classificò terza in supergigante nel 2008, Karen Putzer si impose due volte in supergigante nel 1999 e 2001, e infine Isolde Kostner trionfò in discesa nel 1999.