Sci: Cdm, Odermatt il più veloce nella prima prova della discesa di Wengen e Casse 5°

Gennaio 9, 2024

Wengen, 9 gen. – (Adnkronos) – Marco Odermatt ha realizzato il miglior tempo nella prima prova di discesa maschile sulla celebre pista del Lauberhorn a Wengen. Il detentore della Coppa del mondo, attuale leader della classifica generale che nelle ultime due stagioni ha accolto due secondi posti in questa specialità sulla pista di casa, ha fermato il cronometro sul tempo di 2’30″86 e precede di 5 centesimi lo statunitense Jared Goldberg, terza posizione per l’altro elvetico Stefano Rogetnin a 0″65, mentre il francese Cyprien Saarzin è quarto a 1″07. Quinta e sesta piazza per due italiani, Mattia Casse e Florian Schieder, staccati di 1″32 e 1″58, mentre Dominik Paris è quindicesimo a 2″62 senza forzare.

Allenamento guardingo per anche Christof Innerhofer, in pista nonostante i segni della caduta di Bormio siano tuttora ben presenti sul suo corpo. Il campione di Gais ha fatto segnare il 33simo tempo, per lui era importante rimettere gli sci e capire la sua reale condizione. Meglio dell’altoatesino ha fatto Guglielo Bosca, 31simo, mentre Pietro Zazzi è finito 34simo, Nicolò Molteni 59simo e Benjamin Alliod 62simo. Mercoledì 10 gennaio è previsto il secondo allenamento, giovedì 11 gennaio cominciano le gare con la discesa che recupera quella cancellata a Beaver Creek, seguita venerdì 12 gennaio dal supergigante, sabato 13 gennaio dalla seconda discesa e domenica 14 gennaio dallo slalom.