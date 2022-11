Sci: Cdm, Odermatt il più veloce nell’ultima prova della discesa di Lake Louise e Paris 12°

Novembre 24, 2022

Lake Louise, 24 nov. -(Adnkronos) – Marco Odermatt ha fatto segnare il miglior tempo nell’ultima prova cronometrata che precede la discesa maschile di Lake Louise, in Canada. A causa del forte vento in cima alla pista la giuria, in accordo con gli organizzatori, aveva deciso di abbassare la partenza a quella di riserva, da dove prenderà il via il superg. Sulla “Men’s Olympics”, l’elvetico ha domato le nevi canadesi col tempo di 1’26″52, seguito dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 9 centesimi ed il padrone di casa James Crawford – miglior crono nella prima prova – a 26 centesimi.

Fra gli undici azzurri presenti il migliore è risultato essere Dominik Paris: il campione della Val d’Ultimo – ex aequo con lo statunitense Ryan Cochran-Siegle – si è assestato al dodicesimo posto a 0″92. Appena fuori dai primi venti Mattia Casse ( a 1″15) e Christof Innerhofer, a 1″32. Più indietro Guglielmo Bosca a 1″74, Nicolò Molteni a 1″91, Florian Schieder a 2”03, Giovanni Franzoni a 2”22, Matteo Marsaglia a 2″40, Matteo Franzoso a 2”44 e Pietro Zazzi a 2”60.