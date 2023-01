Sci: Cdm, Odermatt trionfa anche in secondo superg di Cortina davanti all’azzurro Paris

Gennaio 29, 2023

Cortina, 29 gen. – (Adnkronos) – Marco Odermatt ha concesso il bis nel secondo supergigante maschile di Coppa del mondo, andato in scena a Cortina d’Ampezzo. Il fortissimo elvetico, nella splendida cornice dell’Olympia delle Tofane, ha fermato il cronometro sull’1’25”13, per conquistare la 19esima vittoria sul massimo circuito in carriera, ottava in stagione, equamente divise tra gigante e superg. Il nidvaldese ha consolidato la leadership della classifica generale, salendo a quota 1386 punti con un vantaggio di 313 punti su Aleksander Aamodt Kilde, out in questa gara bis.

Le attenzioni dei tifosi italiani sono per il ritorno sul podio di Dominik Paris, secondo a 76 centesimi da Odermatt. Il campione della Val d’Ultimo è stato bravissimo ad interpretare il difficile e al contempo spettacolare tracciato. Il trentatreenne carabiniere ha rischiato il tutto per tutto: partito con il pettorale numero 1, Paris ha messo in campo forza e velocità, trovando linee estreme che valgono il podio numero 14 in supergigante della sua straordinaria carriera, a distanza di tre anni dall’ultima volta a Lake Louise, in Canada, nel dicembre 2019.

L’austriaco Daniel Hemetsberger ha completato il podio con un distacco di 1”03 da Odermatt, bruciando per soli 4 centesimi il tedesco Andreas Sander, per 6 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr, e per 7 centesimi il francese Alexis Pinturault.

In casa Italia soddisfazione anche per Guglielmo Bosca, nono a 1”35 e miglior risultato in carriera in Coppa del mondo in supergigante, seguito da Christof Innerhofer, decimo a 1”45, alla prima top ten stagionale. Tra i primi venti spazio anche per Florian Schieder, 18esimo, con Matteo Marsaglia appena fuori in 21esima posizione. Out Matteo Franzoso, così come Mattia Casse, finito nelle reti al Duca d’Aosta, fortunatamente senza danni. Prossimo appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo – dopo la pausa per i Mondiali di Courchevel – Meribel -, ad Aspen (Usa) dal 1 al 5 marzo, ultimo appuntamento prima delle finali di Soldeu.