Sci: Cdm, Odermatt vince anche il 2° gigante della Val Badia e Borsotti nono

Dicembre 18, 2023

Corvara, 18 dic. – (Adnkronos) – Marco Odermatt vince anche il secondo gigante della Val Badia, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero completa le due manche con il tempo di 2’2814 precedendo l’austriaco Marco Schwarz (2’29″19) e lo sloveno Zan Kranjiec (2’29″36). Quarto posto per il croato Filip Zubcic (2’29″50) che si lascia alle spalle il francese Alexis Pinturault (2’30″51) e il norvegese Atle Lie McGrath (2’30″75). Per l’Italia nono Giovanni Borsotti (2’31″22), 13° Filippo Della Vite (2’31″71) 21° Alex Vinatzer (2’33″15) e 24° Luca De Aliprandini (2’33″49). Odermatt allunga in vetta alla classifica di Coppa del mondo 456 punti, 92 in più di Schwarz.