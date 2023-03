Sci: Cdm, Shiffrin davanti a tutte nella prima prova della discesa di Kvitfjell

Marzo 1, 2023

Kvitfjell, 1 mar. – (Adnkronos) – Mikaela Shiffrin fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell in 1’33″59 e 52 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Kaisa Lie e 72 sull’austriaca Cornelia Huetter. Prova d’assaggio per le azzurre di punta che si sono piazzate fra l’11/o e il 17/o posto: Elena Curtoni a 1″40, Federica Brignone a 1″44, Sofia Goggia a 1″50 e Laura Pirovano a 1″63. Più attardate: Nadia Delago a 2″57, Nicol Delago a 3″34 e Marta Bassino a 3″56.

Il programma di Kvitfjell prevede per giovedì la seconda prova, mentre venerdì è in programma il primo dei due superG, sabato sarà la volta della discesa e domenica il secondo superG. Si tratta delle ultime gare veloci, prima delle Finali di Soldeu e potrebbero già emettere verdetti, in particolare la discesa, dove Goggia guida la classifica di specialità con 580 punti, contro i 401 di Ilka Stuhec, oggi nona in prova.

Più combattuta la classifica di superG, dove comanda Ragnhild Mowinckel con 272 punti, davanti a Lara Gut-Behrami con 242, a Brignone con 233 e a Curtoni con 230. Con 200 punti a disposizione, il week-end potrebbe far emergere qualcuna di queste atlete, oppure rimescolare le carte ad esempio a vantaggio della campionessa del mondo Marta Bassino, che è al momento sesta con 168 punti.