Sci: Cdm, Shiffrin salterà le gare ad Andorra a causa di un infortunio al ginocchio

Febbraio 8, 2024

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – La superstar dello sci alpino Mikaela Shiffrin salterà le gare di gigante e slalom a Soldeu, Andora, nel fine settimana perché ha bisogno di più tempo per riprendersi da un infortunio al ginocchio causato da un incidente. “Anche se mi sento meglio ogni giorno e sto facendo buoni progressi, non scierò ad Andorra questo fine settimana. Il mio ginocchio non può ancora sopportare il carico della gara. Ho solo bisogno di un po’ più di tempo per guarire e rimettermi in forma”, ha scritto la Shiffrin su Instagram. La statunitense ha sottolineato ancora una volta che non c’erano danni importanti ai legamenti “e la struttura all’interno dell’articolazione del mio ginocchio sembra buona”.

“Ho sopportato un sacco di stress su tutta la gamba quando sono caduta e mi sono stirata un sacco di cose che continuano a causare dolore, anche se la situazione migliora ogni giorno! Il fatto che tutto sia strutturalmente intatto è super positivo, ma ho ancora bisogno di essere pazientare. C’è molto in gioco in questa stagione, ma questo vale anche per ogni stagione: sono qui per un lungo periodo e voglio assicurarmi che il mio ginocchio sia forte e che io sia pienamente capace di sciare in modo potente quando torno al cancelletto di partenza”, ha detto la Shiffrin.

La campionessa in carica della Coppa del mondo si è schiantata pesantemente contro le reti di sicurezza dopo aver perso il controllo durante una gara di discesa libera a Cortina d’Ampezzo, in Italia, il mese scorso. Shiffrin è ancora in testa alla classifica della Coppa del Mondo, ma ha visto la svizzera Lara Gut-Behrami ridurre il divario dalla vetta a 95 punti.