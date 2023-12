Sci: Cdm, Stuhec leader in prova discesa Val d’Isere e Goggia sesta

Dicembre 15, 2023

Val d’Isere, 15 dic. – (Adnkronos) – La slovena Ilka Stuhec ha fatto segnare il miglior tempo nell’unica prova cronometrata in vista della discesa libera femminile di Val d’Isere (Francia) in programma sabato 16 dicembre alle ore 10:30; sesto, settimo e ottavo tempo nell’ordine per una Sofia Goggia parzialmente debilitata da un malessere di stagione, Marta Bassino e Federica Brignone. Stuhec ha fermato il cronometro sull’1’46”05 con 0”22 di margine nei confronti della svizzera Jasmine Flury e 0”58 sull’altra elvetica Corinne Suter mentre Sofia Goggia ha pagato un gap di 0”96. Nella sua scia, settimo tempo per Bassino (+0”98) e ottavo per Brignone (1”13) a pari merito con l’austriaca Mirjam Puchner. Buone impressioni destate anche dalle sorelle Nadia e Nicol Delago, rispettivamente in 13/a e 17/a posizione, con Teresa Runggaldier 33/a, Monica Zanoner 39/a, Roberta Melesi 45/a, Laura Pirovano 49/a ed Elena Dolmen 53/a. Per quanto riguarda le altre principali protagoniste, quarto tempo per la svizzera Lara Gut, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin ha preferito rinunciare all’impegno francese.