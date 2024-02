Sci: Cdm, Swenn Larsson vince slalom Soldeu e Rossetti 12/a

Febbraio 11, 2024

Soldeu, 11 feb. – (Adnkronos) – E’ Anna Swenn Larsson ad approfittare al meglio delle assenze di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nello slalom di Soldeu e ad aggiudicarsi la gara con il tempo di 1’49″25, davanti alla croata Zrinka Ljutic, al terzo podio della carriera e all’americana Paula Moltzan. Grazie al suo sesto posto, la tedesca lena Duerr tiene, anche se molto teoricamente, aperta la classifica per la Coppa di specialità che vede Shiffrin con 630 punti, Vlhova con 505 e la stessa Duerr con 442, quando restano da assegnare ancora 200 punti. Seconda manche di testa, ma di buona tecnica per Marta Rossetti, che acciuffa una buona 12/a posizione a 1″93 dalla prima, dopo cinque uscite consecutive e in rimonta di 7 posizioni rispetto alla prima manche. Buon segnale anche da Vera Tschutschenthaler, 18/a alla fine a 2″29, ma brava nel cogliere la prima qualificazione stagionale nella prima manche, nonostante il pettorale numero 48. Qualche punto anche per Martina Peterlini, 27/a, stesso piazzamento ottenuto anche nella prima manche.