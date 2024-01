Sci: Cdm, tripletta delle azzurre nella prova della discesa di Altenmarkt, Brignone leader

Gennaio 11, 2024

Altenmarkt, 11 gen. -(Adnkronos) – Tripletta azzurra nell’unica prova della discesa di Altenmarkt-Zauchensee, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Federica Brignone è la più veloce con il tempo di 1’47″32, davanti a Nicol Delago, staccata di 41 centesimi dalla compagna di squadra, e Sofia Goggia, a 48 centesimi dalla leader. La prima delle avversarie è l’austriaca Mirjam Puchner a 82 centesimi dalla Brignone, seguita dall’altra austriaca Ariane Raedler a 98, poi Lara Gut-Behrami a 1″12.

Si tratta di una semplice prova, ma il risultato complessivo delle azzurre lascia ben sperare per il weekend della velocità in Austria. Si comincerà venerdì con il superG che recupera quello cancellato a St. Moritz, cui seguiranno la discesa e il superG già programmati nella località austriaca. Lo start del primo superG di domani è previsto per le 10.45