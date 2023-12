Sci: Cdm, Vlhova leader dopo la 1/a manche del gigante di Tremblant e Bassino quarta

Dicembre 3, 2023

Tremblant, 3 dic. – (Adnkronos) – Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche del gigante di Tremblant, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La slovacca ferma il cronometro sul tempo di 1’06″46 precedendo la statunitense Mikaela Shiffrin (1’06″51) e la svizzera Lara Gut-Behrami (1’06″75). Quarto posto per la migliore delle italiane Marta Bassino (1’07″41) che si lascia alle spalle la croata Zrinka Ljutic (1’07″47) e la connazionale Federica Brignone (1’07″68), trionfatrice della gara di ieri. Decimo posto per l’altra azzurra Sofia Goggia (1’07″86).