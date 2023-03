Sci: Coppa Europa, Lamure vince slalom di Suomu e Sola 4/a

Marzo 7, 2023

Suomu, 7 mar. – (Adnkronos) – Maire Lamure ha vinto lo slalom femminile di Suomu (Fin) valevole per il circuito di Coppa Europa. La francese, grazie al tempo complessivo di 1’42″60, ha ribaltato gli esiti della prima metà di gara, scalzando dalla vetta la norvegese Andrine Maarstoel, alla fine seconda a 8 centesimi. Terza posizione per la svedese Moa Bostroem Musssener, leader della classifica di specialità con 421 punti, attardata di 33 centesimi.

Ottima prestazione di Beatrice Sola, quarta in rimonta: la 20enne poliziotta di Trento ha firmato un’ottima manche decisiva, terminata con il secondo tempo, in risalita di quattro posizioni rispetto alla prima metà di gara, sfiorando il terzo podio in carriera per 20 centesimi.

Quattro complessivamente le azzurre in top ten: Marta Rossetti settima (+0″64), Anita Gulli – ottava con 10 posizioni recuperate – (+1″30) e Lucrezia Lorenzi decima (+1″52). Annette Belfrond ha terminato in 12esima posizione, fuori dalle trenta Ambra Pomarè 31esima. Out nella seconda manche Vera Tschurtschenthaler. In classifica generale comanda la velocista austriaca Christina Ager con 789 punti, seguita dalla connazionale Nadine Fest a 726 con al terzo posto la polivalente francese Doriane Escane a 639; Sola è la prima delle italiane con 639 punti ed è al secondo posto nella specialità a 31 punti di distacco dalla primatista svedese.