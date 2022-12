Sci: Coppa Europa, Vinatzer secondo nel gigante di Zinal

Dicembre 12, 2022

Zinal, 12 dic. – (Adnkronos) – Alex Vinatzer si è classificato secondo nel gigante maschile di Coppa Europa a Zinal, in Svizzera. Il gardenese, portacolori delle Fiamme Gialle, è stato protagonista di un’ottima seconda manche, recuperando ben 9 posizioni rispetto alla prima, attaccando a tutta, per conquistare il primo podio in carriera in Coppa Europa nella specialità. Davanti a lui, solamente il padrone di casa Livio Simonet che ha fissato il cronometro sull’2’13″87, staccando per 90 centesimi l’azzurro, e per 1″01 il norvegese Halvor Gunleiksrud. Appena giù dal podio ancora Italia, con Hannes Zingerle al quarto posto, attardato di appena un centesimo da quello che avrebbe potuto essere il terzo podio in carriera sul circuito continentale.

Tobias Kastlunger ha chiuso la top ten per gli azzurri, con l’ottavo posto finale: il 23enne di Marebbe, dopo la grande prova nello slalom di Coppa del mondo in Val d’Isère, ha confermato il suo trend positivo. Tommaso Sala, ha ben figurato nella seconda manche scalando 16 posizioni, fino ad assestarsi appena fuori la top ten, al tredicesimo posto ex aequo con il canadese Liam Wallace, seguito da Luca Taranzano 15esimo. Oltre la quarantesima posizione Giulio Zuccarini, Gianlorenzo Di Paolo. Out Simon Talacci nella seconda manche. Classifica generale di Coppa Europa che vede primeggiare l’elvetico Josua Mettler con 314, seguito a 100 punti di distanza dall’austriaco Andreas Ploier e da Simonet a 165 punti. Quarto Vinatzer a 149. Appuntamento con la Coppa Europa da Zinal, martedì 13 dicembre con un altro gigante maschile in programma dalle ore 09.30.