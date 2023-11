Sci: Della Mea, Peterlini e Rossetti in gara a Levi, ‘possiamo difenderci bene’

Novembre 10, 2023

Levi, 10 nov. – (Adnkronos) – E’ tutto pronto a Levi per la seconda tappa della Coppa del mondo femminile, che prevede due slalom sabato 11 e domenica 12 novembre. Dopo il secondo posto di Federica Brignone nel gigante d’apertura di Soleden, l’Italia si presenta all’appuntamento oltre il Circolo Polare Artico con otto atlete e l’obiettivo di portarne il numero più elevato alla seconda manche e possibilmente mettere la testa nella top-15. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e della debuttante Emilia Mondinelli, diciannovenne piemontese di Alagna Valsesia tesserata per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, laureatasi campionessa italiana seniores della specialità a La Thuile in marzo e pure nella categoria giovani a Bormio in aprile. La prima manche è prevista alle ore 10.00, la seconda alle 13.00, con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

“Ci siamo allenate bene in estate a Ushuaia, poi ancora a Pitztal qualche giorno, qui in Finlandia abbiamo avuto tre giorni per provare la pista, qui è sempre una gara particolare perché bisogna spingere tanto sui pianti e c’è pure un bel muro -spiega Della Mea-. La pista è barrata e terrà bene, partirò con un pettorale abbastanza buono, si può andare forte”.

“Abbiamo fatto degli allenamenti sulla pista di gara, quindi si è presa confidenza -dice Peterlini-. Questo tracciato mi è sempre piaciuto, è preparato in modo incredibile, sono felice del lavoro svolto durante la preparazione, mi sento al top sia dal punto vista atletico che sugli sci. Sto sciando veloce, forse mi manca ancora qualcosina, però ho tanta voglia di ripartire dopo due anni dove praticamente non ho mai sciato, adesso sento di giocarmela alla pari con le avversarie”. “Non abbiamo fatto in tempo a fare la sciata in pista ma abbiamo avuto il tempo di adattarci, sto sciando abbastanza in fiducia. Qui non sono mai riuscita ad andare fortissimo, però c’è sempre una prima volta e spero che sia arrivato anche il mio turno”, conclude Rossetti.