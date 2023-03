Sci di fondo: Cdm, Pellegrino e De Fabiani secondi nella team sprint di Lahti

Marzo 24, 2023

Lahti, 24 mar. – (Adnkronos) – Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino ancora protagonisti nella team sprint in tecnica libera di Lahti valevole per la Coppa del mondo. La collaudata coppia valdostana, medaglia d’argento poche settimane fa nella specialità ai Campionati del mondo, si è classifica nuovamente al secondo posto nella gara vinta come da pronostico dalla Norvegia che schierava Erik Valnes e Johannes Klaebo, che ha tagliato il traguardo nel tempo di 16’28″29, con gli azzurri immediatamente alle spalle per 68 centesimi.

“Siamo davvero soddisfatti perchè questo podio rappresenta l’ulteriore testimonianza della nostra competitività in questo format di competizioni”, ha commentato al traguardo De Fabiani. Terzo posto per Norvegia II con Harald Amundsen e Sindre Skar a 2″67. Sfortunata Italia II con Davide Graz e Simone Mocellini: quest’ultimo è rimasto coinvolto in un caduta con la Repubblica Ceca, il dodicesimo posto conclusivo è figlio del ritardo accumulato per rientrare in pista.

In campo femminile successo di Svezia I: il duo composto da Emma Ribom e Jonna Sundling ha tagliato il traguardo nel tempo di 18’47″78, con il quale ha preceduto di 4″57 Norvegia I con Julie Myhre e Anne Kjersti Kalvaa, terza posizione a 5″12 per la Germania I di Laura Gimmler e Coletta Rydzek. Dodicesima posizione per Italia I con Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. Sabato 25 marzo il programma prevede una sprint in tecnica libera in cui Pellegrino corre per il podio nella graduatoria finale di specialità, domenica 26 marzo chiusura con le 20 km in tecnica classica.