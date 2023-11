Sci di fondo: Cdm, Pellegrino guida i nove convocati per l’esordio di Ruka

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Sono complessivamente nove i convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per la prima tappa di Coppa del mondo, in programma a Ruka (Fin) dal 24 al 26 novembre con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera maschile e femminile. Si tratta di sei uomini (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà ed Elia Barp) e tre donne (Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella). L’Italia vanta un solo podio nella località finlandese, ottenuto con Federico Pellegrino nel novembre di un anno fa: il valdostano si piazzò al terzo posto nella pursuit.