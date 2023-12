Sci di fondo: il Tour de Ski si prepara per la 18/a edizione, 21 azzurri in gara

Dicembre 23, 2023

Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – L’Italia schiererà dodici uomini e nove donne nella 18/a edizione del Tour de Ski, tradizionale evento della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma tra le nevi di Italia e Svizzera. L’evento, infatti, prenderà il via a Dobbiaco (30 dicembre-1° gennaio) e si concluderà in Val di Fiemme (6-7 gennaio). Nel mezzo anche la tappa elvetica di Davos, che ospiterà le gare tra il 3 e il 4 gennaio. In campo maschile, dunque, spazio a Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger. Tra le donne, invece, riflettori puntati su Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno.