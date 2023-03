Sci di fondo: Mondiali, norvegese Krueger fa il bis nella 15 km skating di Planica

Marzo 1, 2023

Planica, 1 mar. – (Adnkronos) – Simen Krueger si aggiudica l’oro anche nella 15 km a tecnica libera dei Mondiali di Planica, dopo aver impresso il suo nome sul metallo più prezioso della skiathlon. Il tempo del primo dei norvegesi è di 32’17″4, davanti al compagno di squadra Harald Amundsen per 5″3 e al terzo dei ‘diavoli rossi’ Hans Holund per 24″6. Quarto, e per una volta giù dal podio, è Johannes Klaebo a soli 9 decimi dal bronzo.

Gara discreta per Paolo Ventura che è il migliore degli azzurri con il 23° posto a 1’54″7 dal vincitore, quindi Simone Daprà, 34° a 2’42” e Davide Graz, 35° a 2’46″1. Quarantacinquesimo posto per il debuttante Elia Barp, staccato di 3’16″1 dal leader. Il programma delle gare maschili prevede per venerdì la staffetta e per domenica la 50 km mass start a tecnica classica.