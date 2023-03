Sci di fondo: Mondiali, Norvegia vince la staffetta maschile e azzurri noni

Marzo 3, 2023

Planica, 3 mar. – (Adnkronos) – Termina con il nono posto per l’Italia la staffetta maschile dei Mondiali di Planica. Una staffetta all’insegna della cattiva sorte per gli azzurri, che hanno dovuto registrare la caduta di Dietmar Nockler in prima frazione, con conseguente rottura del bastoncino per il poliziotto italiano. In seconda frazione Francesco De Fabiani incappava nella rottura di uno sci e si trovava costretto ad un cambio che gli faceva perdere altro tempo prezioso. A quel punto, con un ritardo dal gruppo di testa di oltre un minuto e mezzo, la gara degli italiani era già compromessa e le due frazioni di Paolo Ventura e Federico Pellegrino sono servite a portare l’Italia nella top ten e chiudere con il nono tempo a 5’17″2 dalla Norvegia, vincitrice dell’oro. L’argento è andato alla Finlandia, in calo nel finale e staccata di 46″9 dai primi e il bronzo a una rimontante Germania, a 59″8 dai norvegesi, che ha scavalcato la Francia proprio in ultima frazione. Ora nel programma iridato restano la 30 km femminile di sabato e la 50 maschile di domenica, a chiusura del Mondiale.