Sci di fondo: Mondiali, svedese Andersson oro nella skiathlon e Franchi nona

Febbraio 25, 2023

Planica, 25 feb. – (Adnkronos) – Ebba Andersson è medaglia d’oro nella skiathlon femminile ai Mondiali di Planica. La svedese si impone con il tempo di 38’11″8, davanti alla compagna di squadra Frida Karlsson, staccata di 22 secondi e alla norvegese Astrid Slind, giunta al traguardo distanziata di 48 secondi.

Bella gara per la 25enne trentina Francesca Franchi che entra nella top ten e con il nono posto finale fa registrare il miglior risultato della carriera a 1’25″3 di distacco dalla Andersson. Ancora bene Cristina Pittin, che conclude al 18/o posto con 2’14″0 di svantaggio, mentre è 24/a Anna Comarella a 3’00″8. Caterina Ganz chiude 30/a a 3’58″1 dalla vincitrice

“E’ la miglior gara della mia carriera – ha detto Franchi -. Non mi aspettavo di essere così davanti già in tecnica classica, che è la tecnica in cui faccio sempre un po’ più fatica. Sapevo di essere in forma, perché abbiamo fatto una preparazione tosta per questi Mondiali, ma durante la quale ho sempre avuto buone sensazioni. Mi sono divertita. Era una gara importante per rompere il ghiaccio in questo Mondiale e ora aspettiamo le prossime”.