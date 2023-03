Sci: doppio titolo italiano per Brignone, vince superg e combinata a La Thuile

Marzo 23, 2023

La Thuile, 23 mar. -(Adnkronos) – Doppio titolo italiano in una giornata per Federica Brignone sulla pista Franco Berthod-3 di La Thuile, dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri (giunta a quota nove scudetti in carriera, si è imposta nel supergigante femminile, completando il percorso con il tempo di 1’02″03, precedendo sul traguardo Elena Curtoni (Centro Sportivo Esercito) di 25 centesimi, terza posizione per Teresa Runggaldier (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) a 73 centesimi. Fuori dal podio Monica Zanoner (vincitrice nella discesa del giorno precedente) in quarta posizione, quinta Giulia Albano. La gara assegnava anche il titolo giovani (nate fra il 2002 e 2006), andato all’emiliana Ludovica Righi (SC Edelweiss), giunta sesta, davanti alla valdostana Giorgia Collomb (SC La Thuile), settima, e alla veneta Vittoria Cappellini (SC Drusciè), ottava.

La gara valeva anche per il Gran Premio Italia Dicoflor, riservato alle atlete non facenti parte di squadre nazionali: nella categoria giovani Righi ha preceduto Collomb e Cappellini, fra le aspiranti (nate nel 2005 e 2006) Camilla Vanni (quindicesima) ha preceduto Alessandra Banchi (ventesima) e Sofia Parravicini (ventisettesima).

La giornata perfetta di Brignone si è conclusa con la manche di slalom che assegnava la vittoria anche in combinata. La valdostana ha concluso con un tempo totale di 136’09, grazie al quale ha preceduto di 1″70 la rimontante Beatrice Sola, terza posizione per Giorgia Collomb a 1″99. Il titolo giovani è andato alla stessa Sola su Collomb e Righi, quarta al traguardo.