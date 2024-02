Sci: dottor Panzeri, ‘intervento andato bene, Goggia è forte e recupererà alla grande’

Febbraio 5, 2024

Milano, 5 feb. – (Adnkronos) – “L’intervento è andato bene. Oggi Sofia mi ha chiamato direttamente dalle piste, abbiamo fatto subito tac e radiografia che hanno evidenziato una frattura di pilone tibiale con interessamento anche del malleolo. Siamo andati in sala operatoria, l’intervento è andato bene, le abbiamo applicato una placca con sette viti. Ora Sofia dovrà affrontare l’ennesimo percorso per recuperare, ma è forte e riuscirà a farlo alla grande”. Così Andrea Panzeri, il medico che ha operato Sofia Goggia, al microfono di Sky Sport, poco dopo l’intervento.

“Ovviamente la stagione è finita, la rivedremo in pista all’inizio della prossima -prosegue Panzeri-. In questi 40 giorni non potrà appoggiare il piede per terra, ma inizierà una lenta fisioterapia. Ci vogliono pazienza e forza. E’ difficile stimare il recupero, tra qualche mese potrà rimettere gli sci ai piedi”. Come sta a livello morale? “Ai tifosi diciamo che tornerà, di testa è arrivata più consapevole di essersi fatta male. Non ha avuto un crollo psicologico come quello prima delle Olimpiadi. L’ho vista arrabbiata ma tranquilla, non ha mai mollato un secondo”.