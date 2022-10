Sci: Falez lancia la candidatura alla presidenza della Fisi, ‘Lavorare di squadra’

Ottobre 10, 2022

Amaro, 10 ott. – (Adnkronos) – Alessandro Falez ha lanciato ad Amaro, in provincia di Udine, la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali. Una proposta in contrapposizione con i dieci anni precedenti: “La mia candidatura è nata in forza di una legge nazionale secondo cui l’attuale presidente non può svolgere un ulteriore mandato. Ciò non è ancora stato risolto dalla giustizia sportiva e potrebbe arrivare una decisione anche all’ultimo minuto. Siamo tutti uomini di sport e anche io ho la mia posizione: mi atterrò alla decisione della giustizia sportiva. La giustizia amministrativa ha valori diversi da questo caso. Il collegio di garanzia ha dei tempi più lunghi rispetto a quelli che la convocazione dell’assemblea pone. Staremo a vedere nei prossimi giorni”.

Falez non punta il dito sul mandato precedente: “Roda, in ogni caso, ha preso in mano una federazione disastrata e l’ha risanata”. Per il futuro “vedo una federazione che ribalta l’ordine dei valori, che si fonda sulla base non la sfrutta, un terreno fertile che possa dare frutti copiosi per poter sfornare campioni che vincano tante medaglie”.

“È necessario guardare a una grande partecipazione, non un ‘uomo solo al comando’ ma tante persone che possano, con le proprie preferenze e con gli obiettivi, vedere un risultato che non è solo la somma di dieci persone, che è il numero dei consiglieri federali, bensì un risultato più alto. Auspico che i consiglieri non vengano eletti per censo o per territorio d’appartenenza ma per le loro capacità”. Falez guarda già all’importante appuntamento di Milano-Cortina 2026, “noi come federazione andiamo per vincere tante medaglie”, conclude.