Sci: finali Cdm, Casse 2° dietro a Schwarz nella prima prova della discesa di Soldeu

Marzo 13, 2023

Soldeu, 13 mar. – (Adnkronos) – Prova di alto livello per l’austriaco Marco Schwarz nel primo giorno delle Finali di Soldeu, in Andorra. Le discese andranno in scena mercoledì, precedute da due prove per permettere agli atleti di prendere confidenza con il tracciato. Schwarz ha chiuso oggi con il tempo di 1’29″34, precedendo di soli 7 centesimi un Mattia Casse in buona condizione di forma. Terzo tempo per il tedesco Andreas Sander a 31 centesimi, quindi Vincent Kriechmayr con 32 di ritardo e Dominik Paris con 45.

Naturalmente i tempi delle prove vanno sempre presi con le pinze, però i due top azzurri sono apparsi a proprio agio sul minuto e mezzo del tracciato andorrano. Un po’ più indietro Florian Schieder, 18° con 1″12 di svantaggio da Schwarz, che però avrà la seconda prova di martedì per migliorare le proprie performance in pista.

La Coppa della specialità è già di Aleksander Aamodt Kilde con 720 punti, mentre Kriechmayr dovrà difendere il proprio secondo posto a 514 punti dall’assalto di Marco Odermatt, terzo a 446. La seconda prova cronometrata è prevista per domani alle 11.30.