Sci: Fis a Milano per eleggere nuovo presidente e Consiglio per biennio 2022/2024

Maggio 24, 2022

Milano, 24 mag. – (Adnkronos) – Si terrà il 26 maggio a Milano presso la sede del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026 al 44simo piano della Allianz Tower il Congresso della Federazione Internazionale dello Sci che eleggerà il proprio Presidente per il biennio 2022-2024, a cui si aggiungono 18 consiglieri, mentre Hannah Kearney e Martti Jylha sono già rappresentanti degli atleti e lo rimarranno fino al 2023. La riunione vedrà la partecipazione in presenza di un delegato per ciascuna federazione, a cui si aggiungono due delegati per ciascuna delle nazioni candidate ai Mondiali dei prossimi anni, mentre altri due delegati per nazione prenderanno parte ai lavori on line.

Candidato unico alla presidenza sarà lo svedese Johan Eliasch, diventato 10 mesi fa il numero 1 della Fis, mentre saranno 23 i candidati per un posto da consigliere, fra cui il Presidente Fisi Flavio Roda. Il Congresso verrà preceduto mercoledì 25 maggio da un Consiglio, il cui orario d’inizio è fissato per le ore 9, nel corso del quale verrà scelta la località destinata a ospitare i Mondiali di sci alpino del 2027: in lizza Crans Montana (Svizzera), Garmisch-Partenkirchen (Germania), Narvik (Norvegia) e Soldeu Grandvalira (Andorra), che succederà a Courchevel-Meribel (2023) e Saalbach (2025). Già scontata invece la scelta di Falun (Sve), unica candidata per i Mondiali di sci nordico 2027 e seguirà la rassegne iridate di Planica (2023) a Trondheim (2025), mentre i Voli si terranno a Oberstdorf (Ger) nel 2026. Rimarrà da decidere invece la candidatura di snowboard e freestyle per il 2027: al momento sono certi per entrambi Bakuriani (2023) e Sainkt Moritz (2025). L’annuncio delle località vincitrici è atteso alle ore 19.