Sci: Fis, spostato al 6 novembre il controllo neve per il parallelo di Lech

Novembre 4, 2022

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – La Fis (Federazione Internazionale dello Sci e Snowboard) ha spostato a domenica 6 novembre alle ore 16.00, il controllo neve finale per il parallelo di Coppa del mondo di Lech/Zuers. La gara femminile è fissata per sabato 12 novembre, mentre quella maschile è programmata per domenica 13. Dopo un check preliminare si è deciso, in base alle copiose nevicate cadute sulla località austriaca, di spostare il controllo decisivo. In caso di cancellazione, la gara non verrà recuperata.