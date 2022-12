Sci fondo: Cdm, norvegese Golberg vince la 20 km tecnica classica di Lillehammer

Dicembre 4, 2022

Lillehammer, 4 dic. -(Adnkronos) – Il norvegese Paal Golberg vince la 20 km a tecnica classica di Lillehammer, valida per la Coppa del mondo di sci di fondo. L’atleta di casa si impone con il tempo di 48’14″5 davanti ai connazionali Sjur Roethe, Martin Nyenget e Disdrik Toenseth, oltre a Emil Iversen sesto e Haavard Moseby settimo, intervallati dallo svedese William Poromaa, quinto. Niente piazzamenti di rilievo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, nonostante entrambi siano rimasti a contatto delle prime posizioni per tutta la gara. Purtroppo la bagarre finale li ha tagliati fuori dal gioco per le posizioni di prestigio, con Pellegrino ventesimo e De Fabiani venticinquesimo. Più staccati Giandomenico Salvadori 43simo e Paolo Ventura 61simo.