Sci fondo: star Klaebo lascia la nazionale norvegese ‘ora finanzierò me stesso’**

Aprile 24, 2023

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Il cinque volte campione olimpico di sci di fondo Johannes Høsflot Klaebo ha lasciato la nazionale norvegese ma spera ancora di competere ai Mondiali e alle Olimpiadi. Il 26enne campione ha giustificato la sua partenza a causa delle recenti polemiche all’interno della Norwegian Ski Association, dove il ritiro di uno dei principali sponsor ha influito sul budget. “Con le mie dimissioni, l’associazione sciistica può ridurre i suoi costi e spendere soldi per altri atleti. Così ora non devono nemmeno pagare i miei campi in quota”, ha detto Klaebo. “Data questa decisione perderò entrate e dovrò coprire le mie spese. Ora finanzierò me stesso”. L’associazione norvegese si rammarica ma rispetta la decisione di Klaebo e si sta consultando per l’abolizione di una norma che stabilisce che solo gli atleti che fanno parte della squadra nazionale possono partecipare alle competizioni internazionali. Klaebo ha vinto quattro Mondiali complessivi, compresa la stagione appena conclusa.