Sci: Ghedina, ‘rivalità Goggia-Brignone è il sale dello sport, continuerà fino a Milano-Cortina’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Sono in grande forma tutte e due, stanno sciando alla grande, è una fortuna per lo sci italiano avere due fuoriclasse come loro che si stimolano a vicenda. Lo loro rivalità è bellissima, è il sale dello sport”. Così l’ex discesista azzurro Kristian Ghedina all’Adnkronos sul momento d’oro delle azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia, che lo scorso fine settimana a Val d’Isere hanno conquistato rispettivamente la 24/a e la 23/a vittoria in Coppa del Mondo. “Adesso Federica ha una vittoria in più di Sofia e mi aspetto nei prossimi anni continui ribaltamenti tra le due -aggiunge il 54enne cortinese-. Sono convinto che proseguiranno a questi livelli fino ai Giochi di Milano-Cortina del 2026 e magari anche oltre. Negli ultimi anni abbiamo visto atleti eccellere fino a quarant’anni e mi auguro possano farlo anche loro”.