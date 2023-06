Sci: Goggia da domani in allenamento allo Stelvio, Bassino a Les Deux Alpes

Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. – (Adnkronos) – Primi assaggi della nuova stagione sulla neve per alcune componenti del gruppo Elite femminile di Coppa del mondo. Sofia Goggia sarà infatti impegnata sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio con arrivo da lunedì 19 maggio fino a sabato 24 giugno per cinque giorni di allenamento insieme all’allenatore Andrea Agazzi. Stesso programma per Marta Bassino, impegnata nei medesimi giorni a Les Deux Alpes (Fra) con l’allenatore Daniele Simoncelli. Federica Brignone prosegue invece la preparazione atletica a livello individuale.

Intensa attività anche per il gruppo della velocità maschile di Coppa del mondo, convocato dal direttore tecnico Max Carca per i test di valutazione presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) in programma lunedì 19 giugno con Mattia Casse, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca insieme al tecnico Davide Verga. Da lì il gruppo si muoverà in direzione Livigno, dove verrà raggiunto dall’allenatore responsabile Lorenzo Galli e rimarrà fino a sabato 24 giugno per un periodo di allenamento.