Sci: Goggia regna nelle quote per la discesa di Cortina, Delago vuole stupire ancora

Gennaio 25, 2024

Cortina, 25 gen. – (Adnkronos) – Weekend di velocità per la Coppa del Mondo di Sci femminile in scena a Cortina d’Ampezzo. Grande attesa per le italiane in gara, con Sofia Goggia favorita a 2,75 nelle quote di Better e Goldbet per la discesa libera di venerdì 26 gennaio. La leader della classifica di specialità ha vinto già tre volte sulla pista italiana ed è reduce dal primo posto ottenuto nella discesa di Altenmarkt. In Austria ha brillato anche Nicol Delago con un fantastico terzo posto: per la gara di domani la sua vittoria si gioca a 21. Tra le due Federica Brignone, al momento quarta nella classifica generale e offerta a 11. Stessa quota per Mikaela Shiffrin, che nell’ultima gara di Slalom disputata a Jasna ha centrato la vittoria numero 95 e il 150° podio in carriera.