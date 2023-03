Sci: Gross fa tris nello slalom maschile degli Assoluti, cancellato il gigante femminile

Marzo 24, 2023

La Thuile, 24 mar. – (Adnkronos) – La forte pioggia caduta nel corso della mattinata ha costretto gli organizzatori del gigante femminile valevole per i Campionati Italiani Assoluti ad annullare la gara dopo che erano giunte al traguardo venticinque atlete. Fino a quel momento la classifica era comandata da Federica Brignone con il tempo di 58″45: la carabiniera valdostana conservava un vantaggio di 51 centesimi su Beatrice Sola, seconda davanti ad Ambra Pomarè, che accusava 91 centesimi dalla leader. Seguivano Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino e Francesca Fanti.

Il programma odierno prevedeva anche lo slalom maschile, andato invece regolarmente in scena e terzo titolo italiano per Stefano Gross. Il trentaseienne finanziere di Pozza di Fassa, già vincitore fra i pali stretti nel 2’014 e 2021, ha concesso il tris rimontando Tommaso Sala, il quale comandava la classifica al termine della prima manche. Gross ha realizzato il tempo complessivo di 1’22″16, precedendo nell’ordine d’arrivo Simon Maurberger di 1 centesimi, mentre Matteo Canins ha completato il podio in terza posizione, attardato di 56 centesimi. Quarta posizione per Alex Vinatzer, seguito dal campione del mondo juniores Corrado Barbera, sesto Matteo Bendotti. Sala invece non ha preso il via nella seconda manche.