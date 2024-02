Sci: Gut-Behrami vince gigante Soldeu e passa in testa alla Coppa del mondo, Brignone quarta

Febbraio 10, 2024

Soldeu, 10 feb. – (Adnkronos) – Lara Gut-Behrami vince il gigante di Soldeu, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La svizzera rimonta dal 9° posto della prima manche e si impone con il tempo di 1’59″27 precedendo di un solo centesimo la neozelandese Alice Robinson (1’59″28) e di 15 centesimi la statunitense AJ Hurt (1’59″42). Le due azzurre Marta Bassini e Federica Brignone, prima e seconda dopo la prima manche chiudono rispettivamente sesta e quarta. Gut-Behrami scavalca di soli 5 punti in vetta alla classifica generale del Coppa del mondo la statunitense Mikaela Shffrin, oggi assente per i postumi dell’infortunio di Cortina.