Sci: Malagò, ‘caso rielezione Roda? Finirà al Consiglio di Stato’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – “I membri di Giunta hanno chiesto una relazione. Il Coni non è un giudice, i giudici hanno deciso di non fermare l’assemblea elettiva della Fisi e di giudicare tutto dopo. Cosa accadrà non lo so, ci sono varie interpretazioni. Primo e secondo grado hanno ritenuto che Roda fosse candidabile ed eleggibile. Io penso che qualunque cosa succeda, questa storia finirà al Tar e dopo il Tar finirà al Consiglio di Stato”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alla situazione della Federazione Italiana Sport Invernali, con il presidente Flavio Roda eletto lo scorso 15 ottobre per la quarta volta, nonostante il limite dei tre mandati. Giovedì prossimo è in programma l’udienza del Collegio di Garanzia che si pronuncerà a riguardo.

“Resta il fatto che pur sapendo di questa anomalia, il mondo dei tesserati degli sport invernali ha orientato il voto in un certo senso. Non saprei come va a finire. Ci sono le leggi, ma mi è capitato tante volte di vedere diversi pesi e diverse misure”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.