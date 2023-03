Sci: Mondiali alpinismo, Eydallin e Antonioli vincono la medaglia d’oro nel team event

Marzo 2, 2023

Boi Taull, 2 mar. – (Adnkronos) – E’ grande Italia nelle Team Race dei Mondiali di sci alpinismo a Boi Taull. Matteo Eydallin e Robert Antonioli, sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro nella più lunga e faticosa gara di tutta la rassegna iridata. I due azzurri hanno trionfato con il tempo di 1h56’28″7, mettendosi alle spalle i francesi William Bon Mardion/Xavier Gachet, attardati di circa 1 minuto. Ma non finisce all’oro la radiosa giornata dei colori azzurri: Davide Magnini e Nadir Maguet, infatti, si sono aggiudicati la medaglia di bronzo, con un margine di più di 2′ sui transalpini Equy/Jacquemod e sulla terza coppia azzurra composta da Federico Nicolini e Alex Oberbacher, con l’Italia che ha confermato di essere una potenza nel format di gara.

Soddisfazioni anche dalla competizione femminile, dove Giulia Murada e Alba De Silvestro si sono portate a casa la medaglia d’argento, confermando la loro grande condizione in questa stagione. Per De Silvestro si è trattata della seconda medaglia iridata in questa edizione, dopo il bronzo conquistato nella vertical. La gara è stata vinta dalle francesi Axelle Gachet Mollaret/Emily Harrop in 2h12’48″9, con il podio completato dalle connazionali Celia Perillat Pessey/Candice Bonnel. Podio sfumato di poco per Mara Martini e Giulia Compagnoni.