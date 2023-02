Sci: Mondiali, Bassino trionfa nel superg davanti a Shiffrin e conquista il 2° oro per l’Italia

Febbraio 8, 2023

Courchevel, 8 feb. – (Adnkronos) – Marta Bassino trionfa nel superg ai campionati del mondo di sci alpino di Courchevel-Meribel e vince la seconda medaglia d’oro per l’Italia nella rassegna iridata francese dopo quella di Federica Brignone in combinata. La piemontese si impone con il tempo di 1’28″06 davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (1’28″17) che centra la medaglia d’argento. Bronzo ex-aequo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’austriaca Cornelia Huetter (1’28″39). Ottava l’altra azzurra Federica Brignone (1’28″61), undicesima Sofia Goggia (1’28″82), quindicesima Elena Curtoni (1’29″07). Per Bassino, 26 anni, è il secondo titolo iridato, dopo quello conquistato nel parallelo a Cortina nel 2021.