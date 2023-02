Sci: Mondiali, canadese Crawford oro nel SuperG davanti al norvegese Kilde

Febbraio 9, 2023

Courchevel, 9 feb. – (Adnkronos) – Va a James Crawford l’oro in SuperG ai mondiali di sci alpino in corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Il canadese trionfa a sorpresa con il tempo di 1’07″22, precedendo di un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’07″23). A completare il podio il francese Alexis Pinturault (1’07″48), vincitore della combinata. Solo quarto lo svizzero Marco Odermatt (1’07″59) grande favorito alla vigilia. Niente medaglie per gli italiani, il migliore è Mattia Casse 13° (1’08″32), più dietro Innerhofer (1’08″79) ventesimo e Guglielmo Bosca (1’08″96) ventiseiesimo. Caduta per Paris, fortunatamente senza conseguenze.