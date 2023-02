Sci: Mondiali, Kilde leader davanti a Innerhofer dopo la prima prova della discesa

Febbraio 8, 2023

Courchevel, 8 feb. – (Adnkronos) – Aleksander Aamodt Kilde ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa maschile ai Mondiali di Courchevel. Il norvegese ha impiegato 1’48”81 per affrontare l’Eclypse, affrontando a gran velocità i lunghi curvoni del “Mur du Son”.

Training iniziale, in cui gli atleti sono stati intenti a studiare le linee di una pista molto tecnica dove ogni errore può essere fatale. Christof Innerhofer è stato il più bravo assieme a Kilde, concludendo con un distacco minimo di soli 15 centesimi: il finanziere di Gais ha sfruttato al meglio il feeling con le condizioni tecniche che ben si adattano alle sue caratteristiche. Terzo tempo di giornata per l’altro norvegese Adrian Sejersted, a 41 centesimi dal connazionale.

Tra i big l’austriaco Vincent Kryechmayr ha pagato 1″56 con il 16esimo crono, con l’elvetico Marco Odermatt, 21esimo a 1″79, seguito al 23esimo posto da Dominik Paris. Il campione della Val d’Ultimo è stato autore di una discesa tranquilla, cercando di aumentare il feeling col tracciato transalpino. Guglielmo Bosca ha terminato in 24esima posizione, Mattia Casse 28esimo e Florian Schieder 36esimo. Non è partito Matteo Marsaglia, a causa del mal di schiena. Appuntamento con il supergigante di giovedì 10, in cui l’Italia schiererà Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca.