Sci: Mondiali paralimpici, Mazzel trionfa anche in discesa, è il 3° oro iridato

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Campionati Mondiali di sci alpino paralimpico ancora nel segno di Chiara Mazzel e della sua guida Fabrizio Casal. Oggi, sulle nevi catalane di Espot, la coppia trentina ha conquistato la terza medaglia d’oro in altrettante gare disputate nella categoria Vision Impaired femminile. Dopo i successi in Super G e Combinata, Mazzel e Casal hanno dominato anche la Discesa libera, trionfando con il tempo di 53.91. Alla festa azzurra hanno partecipato anche Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi. Le atlete friulane hanno bissato l’argento vinto in Super G conquistando il secondo gradino del podio anche nella Discesa libera (55.04). Terzo posto per le slovacche Alexandra Rexova ed Eva Trajcikova (56.43).

“Siamo stati grandi, un’emozione incredibile aver vinto la terza medaglia in tre gare. La medaglia di ieri è stata inaspettata, oggi, invece, avevamo grandi speranze di portare a casa il risultato”. Nella Vision Impaired maschile, quarto posto per la coppia azzurra formata da Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli, che hanno fermato il crono sul 51.52. L’oro è andato agli austriaci Johannes Aigner e Matteo Felischmann (48.38), l’argento ai francesi Hyacinthe Deleplace e Roy Piccard (48.84), il bronzo agli austriaci Michael Scharnagl e Florian Erharter (50.31).

Nella Standing maschile, sesto posto per Federico Pelizzari. Il lombardo ha sciato in 53.00, terminando la sua prova con 2.97 di ritardo dal vincitore della gara, l’austriaco Markus Salcher (50.03). Secondo tempo per lo svizzero Robin Cuche (50.11), terzo per il canadese Alexis Guimond (51.07). Nella Standing maschile, Renè De Silvestro ha chiuso al sesto posto con il tempo di 52.12. La gara è stata vinta dal norvegese Jesper Pedersen (49.62) davanti al giapponese Taiki Morii (50.52) e all’olandese Jeroen Kampschreur (50.97).