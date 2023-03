Sci: Odermatt vince il 2° gigante di Kranjska Gora e si aggiudica la Coppa di specialità

Marzo 12, 2023

Kranjska, 12 mar. – (Adnkronos) – Duello ad altissima tensione fra Marco Odermatt ed Henrik Kristoffersen nel secondo gigante di Kranjska Gora, l’ultimo prima delle Finali di Soldeu. Alla fine vince lo svizzero, con una sontuosa seconda frazione e 32 centesimi di vantaggio sul rivale, capace di far registrare il miglior tempo di manche. Odermatt si porta così a casa anche la Coppa di gigante, visti i 740 punti totalizzati in stagione contro i 580 del norvegese e una gara al termine della stagione. Si torna a vedere una bella Italia in questo finale di stagione, grazie al miglior risultato in carriera per Filippo Della Vite che dopo il sesto posto di metà gara, si conferma nella seconda ormai all’altezza dei migliori interpreti della specialità, nella prima gara in cui il bergamasco partiva fra i top 15. 1″83 il distacco di Della Vite dal migliore, ma a soli due decimi dal quarto posto.

Molto bene anche un ritrovato Luca De Aliprandini, già decimo nel gigante di sabato e oggi ottavo a 2″23 da Odermatt. Hannes Zingerle termina al 15° posto a 3″79 dal leader, ma rimane fra i migliori 30 della starting list, ottimo viatico per la prossima stagione. Bravo anche Tobias Kastlunger, qualificato per la seconda con il pettorale numero 58, e alla fine 23°, conquistando i primi punti in carriera nel gigante. Della Vite e De Aliprandini rappresenteranno l’Italia del gigante alle Finali di Soldeu, il primo grazie al 14° posto con 160 punti, il secondo risalito fino al 17° posto a quota 75 punti. Fuori dai top 25 Giovanni Borsotti, anche oggi uscito dalla gara, che termina al 28° posto, così come rimane fuori Zingerle 30°.