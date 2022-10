Sci: presidenza Fisi, Falez chiude il tour elettorale in provincia di Udine

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – È stata una campagna elettorale piena di incontri, confronti ed emozioni quella che Alessandro Falez è pronto a chiudere in Friuli nella giornata di oggi. Le elezioni per il rinnovo della presidenza Fisi avverranno a Milano sabato 15 ottobre e tutti i candidati sono alle prese con gli ultimi appuntamenti elettorali. Alessandro Falez, candidato presidente, ed Enzo Sima, candidato consigliere, hanno deciso di chiudere presso la sede degli Yeof, Festival Olimpico 2023 dedicato ai Giovani Europei, ad Amaro in provincia di Udine, gli incontri fisici del tour elettorale che ha visto i due candidati toccare nelle ultime due settimane, Roma, Milano, Torino, Aosta, Boario, Trento, Padova e Belluno.

“Siamo partiti dalla mia città, Roma e concludiamo nella Regione di Sima, il Friuli Venezia Giulia. Il nostro è stato un percorso piuttosto soddisfacente e ci ha permesso di ritrovare tanti amici. Negli ultimi giorni – racconta Falez – abbiamo incontrato tantissimi Club interessati al nostro programma e grande competenza. C’è voglia di concretezza e novità, ma abbiamo trovato anche posizioni molto prudenti. È un momento chiave per la Fisi che si trova ad affrontare il mandato Olimpico con tempistiche ridotte. La stagione è alle porte e sarà necessario un modello organizzativo moderno ed efficiente. La tematica Armani-Kappa è solo una delle complessità che chi sarà il prossimo presidente dovrà affrontare e risolvere salvaguardando gli interessi sportivi e patrimoniali della Fisi”.

“Da consigliere uscente – aggiunge Enzo Sima – devo constatare che quanto discusso più volte in Consiglio non è stato preso in considerazione. Ho sempre espresso la mia preoccupazione esprimendo il mio dissenso su una trattativa che ha sempre avuto contorni non chiari Andiamo a Milano confidando sull’appoggio dei Club nella volontà di cambiare questa Fisi”.

“Ci auguriamo – ha concluso Falez – che i rappresentanti dei Club che dovranno scegliere i propri rappresentanti tengano presenti le attuali criticità”. Sabato alle 9.30 a Milano è convocata l’Assemblea Elettiva per la definizione della nuova Giunta e la nomina del Presidente. La prossima settimana si avvia la Coppa del Mondo: a Sölden lo sci alpino e a Coira snowboard e freestyle.