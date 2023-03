Sci: quarto podio per Vinatzer in Coppa Europa, è terzo nel gigante di Gaellivare

Marzo 7, 2023

Gaellivare, 7 mar. – (Adnkronos) – Quarto podio in Coppa Europa per Alex Vinatzer nel gigante di Gaellivare. Vinatzer, già terzo dopo la prima manche, ha mantenuto il rendimento costante ed è arrivato al traguardo con 31 centesimi di distacco dal vincitore, lo svizzero Marco Fischbacher che ha totalizzato il tempo di 2’01″02, seguito dal norvegese Kaspar Kindem, staccato di 10 centesimi. Una buona prestazione per il finanziere della Val Gardena, che dimostra la sua crescita fra le porte larghe.

Ottavo posto per Tommaso Sala, a 1″04 da Fischbacher, nono per Hannes Zingerle a 1″05. Alex Hofer si piazza invece al 18/o posto con 1″47 di svantaggio, seguito da Tobias Kastlunger con 1″53. Luca Taranzano è 29/o, mentre Simon Maurbeger rimane fuori dai trenta con 2″79 di ritardo.

Con questo podio, Vinatzer sale al quinto posto della classifica continentale di disciplina con 259 punti, contro i 355 del leader Livio Simonet, i 291 dell’americano George Steffey, e i 289 di Fischbacher, oggi risalito fino al terzo posto.