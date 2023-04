Sci: quattro slalomisti azzurri in allenamento a Livigno fino al 28 aprile

Aprile 24, 2023

Livigno, 24 apr. – (Adnkronos) – Nuova tornata di allenamenti per la squadra di slalom maschile di Coppa del mondo, che approfitta delle eccellenti condizioni delle piste ben innevate di Livigno per un allenamento di quattro giorni. Il ritrovo è fissato per la serata di lunedì 24 aprile e si concluderà venerdì 28 aprile, l’allenatore responsabile Simone Del Dio ha convocato il quartetto composto da Alex Vinatzer, Siomon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Sala, in compagnia dei tecnici Stefano Costazza, Ivan Imberti e Fabio Bianco Dolino.