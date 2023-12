Sci: Schwarz vince lo slalom di Madonna di Campiglio e balza in testa alla Coppa del mondo

Dicembre 22, 2023

Madonna di Campiglio, 22 dic. -(Adnkronos) – Marco Schwarz vince lo slalom di Madonna di Campiglio e balza in testa alla Coppa del mondo di sci alpino. L’austriaco completa le due manche con il tempo di 1’40″51 precedendo il francese Clement Noel (1’40″76) e il britannico Dave Ryding (1’40″90). Quarto posto per il norvegese Timon Haugan (1’40″92) che si lascia alle spalle l’austriaco Manuel Feller (1’40″94) e il connazionale Henrik Kristoffersen (1’40″95). Male gli azzurri con il solo Vinatzer (1’42″21) a punti, in 22/a posizione. Nella classifica generale di Coppa del mondo Schwarz sale a quota 464 punti, 8 in più dello svizzero Marco Odermatt.